В Киргизии дали отпор Западу в вопросе закрытия некоторых банков

Власти Киргизии отвергли требование Запада закрыть ряд банков, которые якобы оказывали содействие России в обход санкций. Об этом заявил премьер-министр республики Адылбек Касымалиев, передает ТАСС.

«Нам [западные государства] сказали закрыть некоторые банки, но мы не можем это сделать», — сказал Касымалиев во время поездки в Иссык-Кульскую область.

Он пояснил, что Киргизия не может выполнить требование Запада, поскольку закрытие банков может разрушить финансовую систему страны. Кроме того, Касымалиев напомнил, что у людей в этих банках есть депозиты.

До этого глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с Россией в 2026 году. Он сообщил, что в этом году планируется проведение межправительственной комиссии, форума регионов, а также намечен ряд культурно-гуманитарных мероприятий.

Россия и Киргизия являются активными членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Москва остается одним из крупнейших торговых партнеров Бишкека. Важную роль играет Российско-Кыргызский фонд развития, финансирующий инфраструктурные и промышленные проекты в республике.

Ранее в Киргизии объяснили сообщения о планах смены русскоязычных названий сел.

 
