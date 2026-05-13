Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития

Президент России Владимир Путин 13 мая встретится с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Путин примет в Кремле Дилму Руссефф, президента Нового банка развития», — сказал он.

Кроме того, добавил представитель Кремля, российский президент сегодня вручит орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, который производит ракетную технику.

Песков отметил, что у Путина сегодня «напряженный день».

«Много рабочих встреч. Большинство из них, правда, носит непубличный характер», — указал он.

Кроме того, в ходе брифинга 13 мая Песков заявил, что Путин дал очень высокую оценку испытанию новейшего ракетного комплекса «Сармат». Путин заявлял, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года. Он отмечал, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч км.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата».