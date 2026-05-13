Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин проведет встречу с президентом Нового банка развития

Путин 13 мая встретится с президентом Нового банка развития Руссефф
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 мая встретится с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Путин примет в Кремле Дилму Руссефф, президента Нового банка развития», — сказал он.

Кроме того, добавил представитель Кремля, российский президент сегодня вручит орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, который производит ракетную технику.

Песков отметил, что у Путина сегодня «напряженный день».

«Много рабочих встреч. Большинство из них, правда, носит непубличный характер», — указал он.

Кроме того, в ходе брифинга 13 мая Песков заявил, что Путин дал очень высокую оценку испытанию новейшего ракетного комплекса «Сармат». Путин заявлял, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года. Он отмечал, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч км.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции США на запуск «Сармата».

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!