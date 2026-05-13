Лавров заявил о «юридической войне» в отношении стран, защищающих суверенитет

В отношении государств, защищающих свой суверенитет, развернута полномасштабная «юридическая война». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам II Международно-правового форума СНГ.

Он подчеркнул, что это делается с целью «фальсификации истории».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страны СНГ должны вместе противостоять любым попыткам фальсификации истории, особенно что касается Великой Отечественной войны. Он призвал союзников России в содружестве делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах отцов, дедов и прадедов, которые ценой неисчислимых потерь одержали победу в войне.

