Лидер правой парламентской партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда был врагом для Греции, поэтому его нельзя рассматривать как союзника. Об этом сообщает Politico.

«Зеленский никогда не был другом Греции, он всегда был её врагом», — сказал Велопулос, комментируя найденный у греческих берегов украинкий беспилотный катер.

В материале издания отмечается, что в Греции усиливаются оппозиционные настроения. В частности, недовольные чиновники полагают, что страна совершенно не защищена от возможных атак с моря, о чем свидетельствует обнаруженный у греческих берегов беспилотник Вооруженных сил Украины. Автор публикации резюмирует, что власти слишком увлеклись поддержкой Киева, пренебрегая собственной безопасностью.

Днем 11 мая газета The Guardian писала, что у берегов Греции был обнаружен начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса. По информации журнаистов, беспилотник мог отклониться от курса, так как его операторы потеряли управление. Эксперты отметили, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.

Ранее Эстония выступила с требованием к Украине из-за беспилотников.