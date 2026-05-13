Бюрократы Европейского союза (ЕС) игнорируют документально подтвержденную коррупцию при оказании помощи Западом Украине. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, в ЕС выдвигают обвинения в отношении популярных политических звезд, выступающих против иммиграции и глобализма, но закрывают глава на происходящее на Украине.

Таким образом Дмитриев прокомментировал новость о том, что Евросоюз проводит расследование в отношении лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы по делу о мошенничестве, поскольку его партия, выступающая против миграции, получает все больше голосов.

Глава РФПИ считает, что европейские бюрократы пришли к неправильным выводам и паникуют из-за того, что их время, скорее всего, «подходит к концу по мере пробуждения ЕС/Великобритании».

До этого Дмитриев заявлял, что западные СМИ не хотят признавать задокументированные факты коррупции на Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что высокомерие Евросоюза приведет к краху объединения.