Полковник оценил, насколько опасно украинское вооружение для России

Anatolii Stepanov/Reuters

Украина располагает мощным ракетным вооружением, но оно не превосходит российское и опасно лишь при массовом применении. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ВСУ используют французские ракеты SCALP, британские Storms Shadow, а также вооружение собственного производства вроде «Нептуна» и «Фламинго». Также Киев применяет большое количество дронов, которые разрабатываются совместно с Европой, заметил военный.

При этом все летящие со стороны Украины объекты быстро обнаруживаются ВС РФ. Для этого используются средства противовоздушной и противоракетной обороны от комплексов «Стрела-2М» до самых технологичных систем С-500, сказал Матвийчук.

До этого министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина открыта к получению немецких дальнобойных ракет Taurus, однако у нее есть собственные аналоги такого оружия. Министр подчеркнул, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

Ранее Сибига раскрыл, во сколько Украине обходится один день боевых действий.

 
