В Латвии могут втрое увеличить НДС для книг на русском языке

Delfi: кабмин Латвии хочет увеличить НДС для книг на русском языке с 5 до 21%
true
true
true
close
Сергей Ермохин/РИА Новости

Правительство Латвии планирует увеличить НДС для книг на русском языке с 5 до 21%. Об этом пишет агентство Delfi.

Такие изменения планируется внести в проект бюджета на 2026 год. При этом литература на официальных языках стран ЕС и стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) будет по-прежнему облагаться налогом по льготной ставке 5%.

Латвийская ассоциация издателей прессы, Конфедерация работодателей, а также русскоязычные СМИ Латвии уже выступили против данной инициативы, отмечая, что для трети населения страны русский язык — родной.

7 октября Латвия запретила нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию.

В правительстве объяснили данное решение тем, что из-за роста потока нерегулярных автобусных пассажирских перевозок возникают очереди транспортных средств на приграничных дорогах Латвии, что приводит к рискам для безопасности республики, включая угрозу нелегальной иммиграции.

Ранее в ЕС назвали сроки создания «стены дронов».

