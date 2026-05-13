Журналисты назвали катастрофой для Зеленского коррупционный скандал

Новый коррупционный скандал стал катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

В материале издания отмечается, что хуже момента для украинского лидера нельзя придумать, поскольку Зеленский настаивает на вступлении его страны в Европейский союз в ближайшее время, однако расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении его ближайших соратников препятствует этому.

Издание напоминает, что Зеленский настаивал на вступлении Украины в Евросоюз уже в 2027 году, однако европейские лидеры признали этот сценарий нереалистичным, поскольку страна пока не соответствует необходимым нормативным критериям.

11 мая сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой подозреваемый обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

