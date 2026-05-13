Рубио отправился в Китай в образе захваченного Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в таком же сером костюме, какой был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро при захвате американскими военными в начале январе. Об этом сообщил помощник главы американской администрации Стивен Ченг в соцсети Х, прикрепив к публикации фото.

«Рубио демонстрирует костюм «Венесуэла» [линейки] Nike Tech Fleece на борту президентского самолета», — написал Ченг.

На снимке госсекретарь США запечатлен на борту номер один (Air Force One) в сером спортивном костюме. В январе, после задержания Мадуро, продажи этого костюма резко возросли. На фоне высокого спроса цена на костюм выросла в три раза — с $180 до $500-1000 на аукционах и специализированных площадках.

До этого газета The Guardian сообщила, что Марко Рубио посетит Китай под другим именем из-за ранее введенных против него санкций. По информации издания, в должности сенатора США Рубио «яростно отстаивал права человека» в Китае, в связи с чем Пекин дважды ввел против него санкции, включая запрет на въезд под старым написанием фамилии. Однако после того, как Рубио стал госсекретарем, Китай нашел «дипломатический обходной путь». В The Guardian узнали, что в КНР изменили транслитерацию фамилии Рубио перед государственным визитом президента США и его делегации, который запланирован на 13-15 мая.

