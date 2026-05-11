NYT узнала о необычном увлечении Рубио

NYT: госсекретарь США Рубио любит показывать близким мемы о себе и своей работе

Госсекретарь США Марко Рубио любит делиться с близкими людьми интернет-мемами о себе и своей работе. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник.

«Рубио любит показывать друзьям и коллегам мемы о себе, особенно те, которые иллюстрируют тот факт, что он занимает несколько должностей», — говорится в публикации.

В издании отметили, что сейчас Рубио, как и вице-президент США Джей Ди Вэнс, активно работают над тем, чтобы очаровывать избирателей. Их комментарии становятся вирусными в соцсетях, что, по мнению автора материала, может говорить о том, что они являются конкурентами в борьбе за выдвижение на пост президента от Республиканской партии.

Рубио часто называют «министром всего» по причине того, что он может совмещать несколько должностей одновременно. Помимо поста главы Госдепа политик почти год занимал должность советника президента по национальной безопасности и исполнял обязанности главного архивариуса.

В начале мая госсекретарь США и вовсе попробовал себя в роли диджея на свадьбе. Видео с ним опубликовал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х. На записи можно увидеть Рубио, который стоит за диджейским пультом и прижимает к уху амбушюру наушников.

Ранее стало известно о шутливом жестве Рубио на встрече с Лавровым.