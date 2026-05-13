Рубио посетит Китай под «новым» именем

The Guardian: Рубио посетит Китай под другим именем, чтобы обойти санкции Пекина
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Китай под другим именем из-за ранее введенных против него санкций со стороны Пекина. Как пишет The Guardian, в КНР изменили транслитерацию фамилии перед государственным визитом президента Дональда Трампа и его делегации.

В материале отмечается, что в должности сенатора США Рубио «яростно отстаивал права человека» в Китае, в связи с чем Пекин дважды ввел против него санкции. Однако сейчас Китай нашел «дипломатический обходной путь» после того, как президент Дональд Трамп назначил его госсекретарем, говорится в тексте.

«Незадолго до вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и официальные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для обозначения первого слога его фамилии», — говорится в тексте.

По данным дипломатов, Китай внес изменения, потому что Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под старым написанием фамилии.

Ожидается, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая, где проведет переговоры с Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп решила не ехать в Китай с лидером США.

 
