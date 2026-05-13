В Крыму высмеяли британских чиновников за введение новых санкций против России

Глава парламента Крыма предложил британским чиновникам помощь психиатров
В действиях британских властей «очень много неадекватного». Об этом заявил в интервью РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментирую новые санккции Лондона против России.

«Мы готовы их (британских чиновников — прим. ред.) принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем», — сыронизировал Константинов.

11 мая Великобритания расширила санкции против России. В частности, в список попали Институт развития интернета (ИРИ) и несколько организаций, расположенных в Крыму, среди них — Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

В тот же день Евросоюз расширил санкции в отношении России на 23 позиции. Под ограничениями оказались пять детских центров России по обвинению в размещении детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале специальной военной операции, которое в Брюсселе называют «незаконной депортацией».

Ранее в Минпросвещения заявили, что введение ЕС санкций против детских лагерей показывает бессилие Запада.

 
