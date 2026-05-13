Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Политолог назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию

Политолог Дудаков: Трамп посетит Россию после завершения конфликта на Украине
Jacquelyn Martin/AP

Визит президента США Дональда Трампа в Россию возможен только по окончании конфликта на Украине. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, после недавнего визита Владимира Путина в США, следующий визит Дональда Трампа должен быть в Россию. Среди возможных локаций эксперт выделил Владивосток, Сочи, Москву и Санкт-Петербург. При этом Дудаков заметил, что «до разрешения украинского кризиса ожидать приезд Трампа в Россию не представляется возможным».

Политолог подчеркнул, что сейчас переговорный процесс идет «очень сложно». Хоть Вашингтон и пытается оказать давление на Украину, это не делает ее переговорщиков более договороспособными. В Киеве уверены, что Трамп «пересидел», и нужно подождать до выборов в конгресс США, считает аналитик.

Дудаков напомнил о циркулирующих в прессе планах о якобы заморозке конфликта в обмен на ослабление санкций. Однако такой сценарий маловероятен и вряд ли будет реализован в ближайшем будущем, считает американист.

Накануне Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году. Также американский лидер выразил мнение, что скоро может произойти урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Трамп также добавил, что он «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

Ранее в Госдуме раскрыли, какой шаг повысит шансы на визит Трампа в Россию.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!