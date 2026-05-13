Политолог назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию

Визит президента США Дональда Трампа в Россию возможен только по окончании конфликта на Украине. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, после недавнего визита Владимира Путина в США, следующий визит Дональда Трампа должен быть в Россию. Среди возможных локаций эксперт выделил Владивосток, Сочи, Москву и Санкт-Петербург. При этом Дудаков заметил, что «до разрешения украинского кризиса ожидать приезд Трампа в Россию не представляется возможным».

Политолог подчеркнул, что сейчас переговорный процесс идет «очень сложно». Хоть Вашингтон и пытается оказать давление на Украину, это не делает ее переговорщиков более договороспособными. В Киеве уверены, что Трамп «пересидел», и нужно подождать до выборов в конгресс США, считает аналитик.

Дудаков напомнил о циркулирующих в прессе планах о якобы заморозке конфликта в обмен на ослабление санкций. Однако такой сценарий маловероятен и вряд ли будет реализован в ближайшем будущем, считает американист.

Накануне Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году. Также американский лидер выразил мнение, что скоро может произойти урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Трамп также добавил, что он «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

