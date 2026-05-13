В Госдуме раскрыли, какой шаг повысит шансы на визит Трампа в Россию

Депутат Колесник: прекращение помощи ВСУ повысит шансы на визит Трампа в Россию
Решение о прекращении помощи Украине со стороны США может увеличить вероятность визита президента Дональда Трампа в Россию. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, визит президента США в Россию логичен, поскольку российский лидер Владимир Путин посещал Аляску. Депутат предположил, что визит «все-таки состоится».

Для всего мира это будет означать, что отношения Москвы и Вашингтона наладились, по крайней мере до истечения срока Трампа. Такой сценарий станет примером того, как, несмотря на разногласия, можно найти общий язык, отметил парламентарий.

«Но для этого нужны конкретные шаги со стороны Штатов. Например, исключить деятельность разведывательных организаций и Starlink в пользу Украины, остановить поставки оружия Киеву. Это не мелочи, это осложняет работу российских бойцов в зоне СВО», — сказал Колесник.

Накануне Дональд Трамп не исключил, что может приехать в Россию в 2026 году. Также американский лидер выразил мнение, что скоро может произойти урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Трамп также добавил, что он «уже добился урегулирования восьми конфликтов».

Ранее Трамп не нашел общего понимания с Путиным по вопросу Донбасса.

 
