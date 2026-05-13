Захарова сравнила Каллас с лягушонком Кермит из «Маппет-шоу»

Захарова: заявления Каллас находятся вне ее мандата, неясно, кто ей их диктует

Глава европейской дипломатии Кая Каллас произносит чужие инициативы, находящиеся вне ее мандата, и неясно, кто ей их диктует. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

11 мая Каллас заявила, что она может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией.

По словам Захаровой, в ЕС все больше людей задаются вопросами, «кто такая Кая Каллас и от чьего лица она говорит» на публику.

Дипломат сравнила Каллас с лягушонком Кермит из «Маппет-шоу», отметив, что «дети взрослеют» и начинают понимать, что вместо персонажа говорит актер.

В феврале Каллас в интервью каналу Euronews заявила, что Россия «уже более ста лет атакует своих соседей».

Ранее Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.