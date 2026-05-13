Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Мирошник рассказал о влиянии скандала вокруг Ермака на военную помощь Украине

Мирошник: ЕС может сократить военную помощь Украине из-за скандала с Ермаком
Алексей Никольский/РИА Новости

Скандал вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может сократить европейскую военную помощь Киеву. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с газетой «Известия».

Подозрения Ермака в коррупции бросают тень на президента Владимира Зеленского, поэтому ситуация может быть негативно воспринята в Европе, пишет издание.

«Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала», — сказал Мирошник.

По его словам, в этой ситуации происходит противостояние структур, стоящих за Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), и европейских структур, которые выступают соучастниками. Он считает, что они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе.

Украинские антикоррупционные органы 12 мая сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (около $10,5 млн) через строительство элитного коттеджного городка в селе Козин под Киевом. Среди ее участников — бывший глава офиса президента.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС испытывают опасения по поводу вступления Украины из-за коррупции.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!