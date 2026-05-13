Мирошник рассказал о влиянии скандала вокруг Ермака на военную помощь Украине

Скандал вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака может сократить европейскую военную помощь Киеву. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с газетой «Известия».

Подозрения Ермака в коррупции бросают тень на президента Владимира Зеленского, поэтому ситуация может быть негативно воспринята в Европе, пишет издание.

«Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала», — сказал Мирошник.

По его словам, в этой ситуации происходит противостояние структур, стоящих за Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), и европейских структур, которые выступают соучастниками. Он считает, что они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе.

Украинские антикоррупционные органы 12 мая сообщили, что раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (около $10,5 млн) через строительство элитного коттеджного городка в селе Козин под Киевом. Среди ее участников — бывший глава офиса президента.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС испытывают опасения по поводу вступления Украины из-за коррупции.