В Крыму призвали Германию пересмотреть планы по военному производству с Украиной

Константинов: ФРГ пора умерить пыл в планах по военному производству с Украиной
Властям Германии следует пересмотреть планы по совместному военному производству с Украиной. Об этом РИА Новости заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов с радиусом полета до 1500 км. Константинов подчеркнул, что подобные намерения не принесут ничего хорошего ни Киеву, ни Берлину. По словам спикера крымского парламента, властям ФРГ пора умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. Европе же пора демонстрировать заинтересованность в прекращении украинского конфликта и не подливать масла в огонь своими визитами и провокационными заявлениями.

11 мая сообщалось, что Киев и Берлин подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany — совместной программы по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

Ранее в Германии высказались о передаче ракет Taurus Украине.

 
