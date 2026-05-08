СберСтрахование поддержит пассажиров отмененных и задержанных авиарейсов

Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

«СберСтрахование» расширила страховую защиту по программе страхования путешественников для клиентов, столкнувшихся с изменением расписания авиарейсов из-за временного закрытия аэропортов на юге России. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Уточняется, что выплаты будут производиться как при задержке рейса, так и при его отмене. Ранее данные обстоятельства входили в перечень исключений, теперь условия изменены, и все обращения клиентов по этой ситуации обрабатываются в приоритетном порядке.

В «СберСраховании» уточнили, что подача заявления об отмене рейса осуществляется в одноименном мобильном приложении либо личном кабинете на сайте компании. Также столкнувшиеся с задержкой рейса пассажиры могут оформить заявку на выплату через приложение «СберБанк Онлайн».

Ранее сообщалось, что по данным Министерства транспорта России, на юге страны временно приостановлена работа 13 аэропортов. Всего на юге России, по предварительной оценке аналитиков АТОР, задержано или отменено более 80 рейсов.

 
