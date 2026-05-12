Украина предложила ФРГ свои услуги на фоне возможного отказа США передавать Tomahawk

На фоне потенциального отказа США передавать Германии дальнобойные ракеты Tomahawk Украина могла бы поставлять Берлину собственное вооружение и БПЛА. Об этом посол республики в НАТО Алена Гетьманчук заявила Die Welt.

По ее словам, если страны НАТО, такие как Германия, обратятся в будущем, то Украина сможет предложить свой «опыт и эффективное оружие: беспилотники и ракеты большой дальности».

Гетьманчук считает, что ее страна способна «с определенного момента сократить пробелы в возможностях НАТО по нанесению точечных ударов на большие расстояния». Это включает в себя «те возможности высокоточных ударов, которые ожидались от американцев». В этом отношении Украина «многое может предложить», утверждает посол.

Из-за решения президента США вывести из Германии 5 тыс. американских военных ФРГ может не получить обещанные в 2024 году экс-главой Белого дома Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk, которыми Запад планировал «сдерживать Россию». Подразделение, которое должно было заниматься развертыванием ракет, будет расформировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что решение создаст «пробел в военных возможностях».

