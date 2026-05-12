Ермак советовался с «гадалкой» по поводу важных кадровых решений

На Украине прокуроры на суде по мере пресечения для экс-главы президентского офиса Андрея Ермака заявили, что он якобы советовался с «гадалкой» по поводу важных кадровых решений. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«В одной из переписок экс-главы Офиса президента упоминается «гадалка», с которой он якобы советовался по поводу кадровых решений», — сказано в посте.

До этого сообщалось, что суд отложил избрание меры пресечения экс-руководителю офиса главы государства по обвинению в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн).

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак увлекается магическими и эзотерическими практиками, заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, маги соратника украинского лидера «собирают воду с трупов и делают какие-то куклы». Ермак далеко не единственный в украинской политике, кто практикует магические ритуалы, подчеркнула Мендель. Политолог Владимир Скачко подтвердил, что представители политической элиты Украины регулярно обращаются к гадалкам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обвинения в адрес Ермака назвали частью плана по принуждению Украины к миру.