«Не фанат»: Ермак отреагировал на интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не является фанатом бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, комментируя ее интервью телеведущему Такеру Карлсону. Об этом сообщает телеканал «ТСН».

«Я не являюсь фанатом госпожи Мендель, чтобы смотреть ее интервью. Тем более [фанатом] Такера Карлсона, оскорбляющего мою страну», — сказал Ермак.

В интервью Мендель заявила, что после походов в уборную перед интервью президент возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией. По ее словам, перед интервью Зеленский уходил примерно на 15 минут, а затем выходил «полным сил и готовым действовать». При этом она подчеркнула, что лично не наблюдала, как он употребляет запрещенные вещества.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины всерьез зависит от «каких-то препаратов», которые и определяют его позицию. По ее словам, это «уже не является секретом».

Ранее политолог рассказала о болезни печени у Зеленского из-за наркотиков.