В Словакии исключили участие страны в военных конфликтах

Словакия не намерена вести или становиться частью военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на церемонии открытия Международной ярмарки оборонной и охранной промышленности IDEB Defence & Security 2026 в Братиславе, видеозапись опубликована в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью», — сказал политик.

Выставка IDEB Defence & Security 2026 проходит на территории выставочного комплекса Братиславы. На ней представлены более 250 единиц техники оборонного характера из 17 стран. Она завершится в четверг, 14 мая.

10 мая, после возвращения из Москвы, где 9 мая он выразил благодарность Красной Армии за освобождение Словакии от фашизма, Фицо призвал не забывать, что свобода и мир в страну «пришли с востока».

В своей речи Фицо также выразил тревогу по поводу текущей ситуации в мире. По его словам, прежний миропорядок разрушен, никто ничего не уважает, крупные международные игроки действуют безнаказанно, а международное право не работает. Фицо считает, что Евросоюз ослаб, ООН не имеет значения, а НАТО постепенно разваливается на глазах.

Ранее премьер Словакии сообщил Путину о готовности Зеленского встретиться с ним.

 
