В Венгрии назначили министров нового правительства Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок утвердил всех 16 министров нового правительства Венгрии от партии «Тиса», предложенных премьер-министром Петером Мадьяром. Об этом сообщает РИА Новости.

Все назначенные министры получили документы о своем утверждении, но фотографироваться с президентом на церемонии, проходящей в президентском дворце, отказались.

До этого новый премьер-министр страны Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока уйти в отставку не позднее 31 мая и «не мешать демократическому обновлению Венгрии».

Кроме того, премьер обвинил президента республики в том, что вместо того, чтобы служить гарантом конституции и соблюдения законности, он не препятствовал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах.

9 мая Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра главой правительства страны. Решение объявили на первом заседании нового созыва законодательного органа.

Ранее фон дер Ляйен назвала Мадьяру условия по разморозке €17 млрд для Венгрии.

 
