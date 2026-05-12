Политолог: дело против Ярмака — последнее предупреждение Вашингтона Киеву

Уголовное дело против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака — это последнее предупреждение Вашингтона Лондону и Киеву. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко. Как считает эксперт, если Украина не согласится на американские условия урегулирования конфликта, следующим шагом может быть политическое устранение лидера страны Владимира Зеленского.

«Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», — спрогнозировал Скачко.

Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнут на себя другие функционеры Зеленского, уверен он.

Накануне сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Ведомство опубликовало записи, на которых обсуждалась схема. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

