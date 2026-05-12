Политик рассказал, как Зеленский может стать «английской королевой»

Коррупционный скандал на Украине, связанный с соратниками украинского лидера Владимира Зеленского бизнесменом Тимуром Миндичем и экс-главой офиса президента Андреем Ермаком, говорит о том, что западные глобалисты хотят сделать из главы государства «английскую королеву», ограничив его полномочия. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.



«Я считаю, что на самом деле это внутривидовая борьба между определенными политическими группами внутри Украины за изменение баланса власти. Конечно, это давление на Зеленского, речь идет о его ближайшем окружении. Вот НАБУ и САП стали альтернативным центром влияния внутри Украины. За этими структурами стоят глобалисты, стоит [Виктор] Пинчук внутри Украины, это украинский олигарх, зять бывшего президента Украины [Леонида] Кучмы, за этим стоят «соросята», это адепты демпартии, это они оказывают давление на Зеленского с целью изменения этого самого политического баланса», — отметил бывший украинский парламентарий.



По оценке Килинкарова, коррупционный скандал, связанный с самим Зеленским и его соратниками может привести к ослаблению власти президента в стране.

«Пока стоит цель сделать из Зеленского английскую королеву. Условно говоря, ограничить его теми полномочиями, которые есть у него в конституции», — считает политик.



При этом Килинкаров не исключил и «парламентский переворот» в результате коррупционного скандала на Украине. Речь может пойти о смене руководства Верховной рады, что повлечет за собой изменения во внешней политике Киева, подчеркнул собеседник.



Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обговаривалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.



При этом украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщало о том, что сам Зеленский после отставки может стать фигурантом уголовного дела о коррупции.

Ранее Зеленский оценил уровень коррупции на Украине.