Во Владимирской области семье бойца СВО отказали в выплате из-за выдуманной детали

В Муроме семье дали выплаты за бойца СВО только после вмешательства прокуроров
Во Владимирской области семья получила компенсацию за участника СВО после обращения прокуратуры. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Мужчина из Мурома отправился в зону спецоперации, но там получил ранение и проходил лечение по месту жительства. В том же году у него диагностировали общее заболевание, не связанное с травмой, но спасти не смогли.

К этому моменту боец не получил выплату за ранение, родственникам ее также не выдали, ссылаясь на то, что категория повреждения не подпадает под предоставление выплаты.

В соответствии с законом, актуальным на момент получения ранения, выплату участник СВО должен был получить независимо от категории.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. В результате суд удовлетворил иск семьи и обязал выплатить им три миллиона рублей. Исполнение соответствующего решения на контроле у прокуратуры.

Ранее в Хабаровске участник СВО не получил выплату за ранение из-за бюрократии.

 
