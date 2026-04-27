Во Владимирской области семье бойца СВО отказали в выплате из-за выдуманной детали

Во Владимирской области семья получила компенсацию за участника СВО после обращения прокуратуры. Об этом сообщает управление ведомства по региону.
Мужчина из Мурома отправился в зону спецоперации, но там получил ранение и проходил лечение по месту жительства. В том же году у него диагностировали общее заболевание, не связанное с травмой, но спасти не смогли.
К этому моменту боец не получил выплату за ранение, родственникам ее также не выдали, ссылаясь на то, что категория повреждения не подпадает под предоставление выплаты.
В соответствии с законом, актуальным на момент получения ранения, выплату участник СВО должен был получить независимо от категории.
На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. В результате суд удовлетворил иск семьи и обязал выплатить им три миллиона рублей. Исполнение соответствующего решения на контроле у прокуратуры.
