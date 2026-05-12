Политолог: эскалация конфликта в Иране — наиболее вероятный сценарий

Возобновление масштабных боевых действий в Иране — наиболее вероятный сценарий. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев.

«Возобновление войны в Иране выглядит реалистичным с учетом того, что никто внутри американской элиты и во всем мире не поддержал Трампа с его победными реляциями. Его категорически не устраивает «ничья» в пользу Тегерана. Несмотря на визит Трампа в Китай, США попытаются выправить ситуацию в свою пользу», — сказал Евстафьев.

На этом фоне эксперт прогнозирует дальнейшее усугубление кризиса на рынке нефти и газа.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников, президент США Дональд Трамп может возобновить военные действия против Ирана.

Издание пишет, что после консультаций со своими советниками по национальной безопасности глава Белого дома должен принять решение о дальнейших шагах, среди которых есть и вариант возобновления боевых действий против Ирана.

Ранее стало известно о тайном ударе ОАЭ по Ирану.