Названа дата начала суда над Ермаком

В ВАКС 12 мая начнется суд по избранию меры пресечения Ермаку
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины во вторник,12 мая, начнет заседание по избранию меры пресечения экс-главе президентского офиса Андрею Ермаку. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Из сообщения следует, что заседание пройдет в 16:00 (совпадает в Москвой).

Сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает.

За несколько часов до подтверждения данных о задержании бывшего главы офиса президента депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале написал, что правоохранители обыскали Ермака. По словам депутата, в какой-то момент прокурор САП Валентина Гребенюк села в машину Ермака и находилась там около 10 минут. Вечером силовики также провели обыски в квартире бывшего чиновника. Как писал депутат Рады Алексей Гончаренко, полиция перекрыла и Банковую улицу в Киеве, где расположены правительственные учреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт допустил, что визит Писториуса в Киев связан с обвинениями против Ермака.

 
