«Подумал, что это дрон»: Трамп прервал речь из-за «угрозы» с воздуха

Президент США Дональд Трамп во время выступления у Белого дома испугался пролетающей над ним птицы, приняв ее за дрон. Трансляция велась на сайте официальной резиденции американского лидера.

На записи можно увидеть, как Трамп с испугом прерывает свою речь и смотрит в небо. Однако он быстро осознал свою ошибку и попытался отшутиться.

«Ой-ой. Я подумал, что это дрон», — сказал он под смех присутствующих.

Президент США добавил, что сейчас беспилотники делают любых размеров. По его словам, они могут быть очень разрушительными.

До этого Трамп заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной показал, какое сильное влияние оказывают беспилотники на ведение боевых действий в современном мире. По его словам, дроны показали себя «как быстрые и умные системы». Он отметил, что несколько лет назад никто и представить не мог, что они станут столь влиятельным и мощным оружием на поле боя. Глава Белого дома подчеркнул, что беспилотники способны заменить множество других видов вооружений, «даже самолеты».

Ранее в США выразили беспокойство из-за уязвимости американских военных объектов перед лицом БПЛА.