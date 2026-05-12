Польша решила «уйти» под землю для защиты на случай войны

Польша хочет построить метро в 10 крупнейших городах, чтобы использовать его в качестве убежища на случай военных действий. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным журналистов, министерство инфраструктуры Польши уже приступило к работе над проектом под названием Metro Poland (в переводе с английского «Метро Польши»). Работы будут вестись в рамках закона «О защите населения и гражданской обороне».

На данный момент метро в Польше есть только в Варшаве. В декабре 2025 года мэр города Рафал Тшасковский объявил о проекте, который позволит превратить метро в убежище, рассчитанное на 100 тысяч человек. В случае войны их смогут обеспечить раскладушками, питьевой водой и одеялами.

До этого издание Financial Times сообщало, что Польша хочет построить сеть бункеров, чтобы защитить население от предполагаемой «угрозы» со стороны России. По данным FT, с 2026 года польские власти обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий, чтобы модернизировать систему гражданской обороны. Также Польша дополнительно хочет выделить €3,8 млрд на строительство убежищ.

