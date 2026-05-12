Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Польша решила «уйти» под землю для защиты на случай войны

RMF FM: Польша хочет построить метро в 10 крупнейших городах ради убежищ
Алексей Куденко/РИА Новости

Польша хочет построить метро в 10 крупнейших городах, чтобы использовать его в качестве убежища на случай военных действий. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным журналистов, министерство инфраструктуры Польши уже приступило к работе над проектом под названием Metro Poland (в переводе с английского «Метро Польши»). Работы будут вестись в рамках закона «О защите населения и гражданской обороне».

На данный момент метро в Польше есть только в Варшаве. В декабре 2025 года мэр города Рафал Тшасковский объявил о проекте, который позволит превратить метро в убежище, рассчитанное на 100 тысяч человек. В случае войны их смогут обеспечить раскладушками, питьевой водой и одеялами.

До этого издание Financial Times сообщало, что Польша хочет построить сеть бункеров, чтобы защитить население от предполагаемой «угрозы» со стороны России. По данным FT, с 2026 года польские власти обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий, чтобы модернизировать систему гражданской обороны. Также Польша дополнительно хочет выделить €3,8 млрд на строительство убежищ.

Ранее в Польше разработали «невидимый щит» для борьбы с беспилотниками.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!