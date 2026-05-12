На Западе заявили, что Мерц пытается восстановить популярность в ущерб себе

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается восстановить свою популярность, встречаясь с избирателями, но эти попытка «выходят ему боком». Об этом пишет газета Politico.

Авторы публикации пишут, что Мерц ездит по стране, пытаясь убедить немцев, что страна находится на верном пути. Однако его поездки «не сопровождаются успехом».

В качестве примера журналисты напомнили о встрече Мерца с жителями в Зальцведеле, который находится в федеральной земле Саксония-Анхальт. Тогда Мерц грубо ответил больной раком женщине, которая спросила его о сокращении расходов на здравоохранение в то время, как федеральные министры добиваются увеличения собственных зарплат. «Бесчувственный ответ» Мерца вызвал критику в его адрес несмотря на то, что утверждения женщины о зарплатах министров по большей части были ложными.

Снижение популярности Мерца выгодно для правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сейчас она по большинству опросов опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС), говорится в публикации.

Накануне председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что Мерц пытается угрожать России, позабыв о слабости немецких войск.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Европейского союза (ЕС). Но, несмотря на это, региональное содружество в целом и Берлин в частности увеличивают военные расходы.

Ранее Мерц резко высказался о России.

 
