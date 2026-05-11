Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Мерц подвергся критике из-за угроз в адрес России

Политик Филиппо: Мерц угрожает России, позабыв о слабости армии Германии
Sodiq Adelakun/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается угрожать России, позабыв о слабости немецких войск. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он обратил внимание, что глава правительства ФРГ потребовал от европейских стран выделять больше денег на оборону.

«Между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — сказал политик.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Европейского союза (ЕС). Но, несмотря на это, региональное содружество в целом и Берлин в частности увеличивают военные расходы.

5 мая британский историк Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Германия стремится вернуть себе статус «ведущей военной державы Европы». Ожидается, что уже в следующем году расходы немецких властей на оборону сравняются с совокупными тратами Великобритании и Франции, а к 2030 году — «значительно увеличатся». При этом многие европейцы на этом фоне «начали испытывать дискомфорт», отметил эксперт. Он пояснил, что из-за действий Берлина встал вопрос — как можно гарантировать, что в этот раз рост его военной мощи станет позитивным событием для Европы.

Ранее в ФРГ представили новую военную стратегию.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!