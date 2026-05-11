Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается угрожать России, позабыв о слабости немецких войск. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он обратил внимание, что глава правительства ФРГ потребовал от европейских стран выделять больше денег на оборону.

«Между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — сказал политик.

По его словам, Россия не представляет угрозы для Европейского союза (ЕС). Но, несмотря на это, региональное содружество в целом и Берлин в частности увеличивают военные расходы.

5 мая британский историк Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Германия стремится вернуть себе статус «ведущей военной державы Европы». Ожидается, что уже в следующем году расходы немецких властей на оборону сравняются с совокупными тратами Великобритании и Франции, а к 2030 году — «значительно увеличатся». При этом многие европейцы на этом фоне «начали испытывать дискомфорт», отметил эксперт. Он пояснил, что из-за действий Берлина встал вопрос — как можно гарантировать, что в этот раз рост его военной мощи станет позитивным событием для Европы.

Ранее в ФРГ представили новую военную стратегию.