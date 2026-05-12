В России спрогнозировали вероятность нового локдауна из-за хантавируса

Новый локдаун возможен из-за хантавируса, хотя на данный момент случаев заражений им в России не зафиксировано. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.



«Попадет [вирус в Россию], потому что и военнопленные, и перемещенные лица [на Украине]. Хотят посадить на карантин. Тем более появились свидетельства, что в США уже запатентована вакцина от хантавируса в 2025 году, так что все готово. Можно снова всех сажать на карантин и устраивать локдауны», — сказал он.



По словам Никулина, утешает в ситуации с хантавирусом только одно: природа стремится к равновесию. Если вирус очень опасный, значит он не будет распространяться активно по среде, а если вирус неопасен, значит, скорее всего, он будет быстро распространяться.



Микробиолог подчеркнул, что хантавирус очень опасен, но потенциал его быстрого и широкого распространения невелик.



Как отметил Никулин, хантавирус является опасным патогеном, поскольку может вызывать отек легких. Заразиться таким вирусом можно при интимном контакте с болеющим, либо в случае, если долго находиться с ним в одном помещении. Лечение хантавируса ни в коем случае нельзя проводить дома, стоит обращаться в специализированные медицинские учреждения.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин пассажирам с лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса.