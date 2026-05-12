«Он очень опасный»: микробиолог рассказал о хантавирусе

Хантавирус является опасным патогеном, поскольку может вызывать отек легких. Заразиться таким вирусом можно при интимном контакте с болеющим, либо в случае, если долго находиться с ним в одном помещении. Лечение хантавируса ни в коем случае нельзя проводить дома, стоит обращаться в специализированные медицинские учреждения. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.



«По-видимому, мы имеем дело с андским штаммом хантавируса. Он живет на мышах, на крысах, на грызунах, это его первичный хозяин. Иногда на человека перекидывается. Два вида есть. Одни вирусы вызывают почечный синдром, а другие – отек легких. Это более опасный [вариант], это только в Америке встречается», — сказал биолог.



Никулин допустил, что хантавирус может иметь лабораторное происхождение.



«Еще в 2019 году многие вирусологи говорили, что следующим будет хантавирус. Это гораздо опаснее, потому что у него смертность очень высокая», — подчеркнул собеседник.



В России случаев заражения хантавирусом пока не было, отметил Никулин, однако он может попасть в Россию с Украины, где, по сообщениям СМИ, пограничники в Черниговской области регулярно гибнут от хантавируса.



«Он очень опасный, но незаразный. Заразиться можно только с человеком, если ты с ним плотно находишься в контакте, интимный контакт, допустим. Или просто в одном помещении долго находишься», — подытожил он.



В Черниговской области Украины зарегистрировали несколько случаев смерти пограничников от хантавируса.



О вспышке хантавируса стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины. На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — не выжили.



Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин пассажирам с лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса.