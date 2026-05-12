В Кремле прокомментировали появление корабля в территориальных водах Германии

Песков заявил, что не располагает информацией о передвижении кораблей ВМФ РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что не располагает данными о географии передвижения российских военных кораблей.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что в территориальных водах Германии появился военный корабль. Песков подчеркнул, что такая информация находится в ведении Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

«Наш военный флот выполняет свои функции в мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом. В том числе [ВМФ РФ] выполняет задачи по обеспечению безопасности от проявлений международного пиратства, иногда даже на государственном уровне», — пояснил Песков.

Он добавил, что в Балтийском море нагнетание напряженности в большей степени связано с военным флотом НАТО, а не Российской Федерации.

1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что страны Европейского союза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства, направленные против «неугодных» стран.

По его словам, западные государства ведут кампанию в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество за счет откровенного разбоя на Балтике, но и лишить РФ доходов от торговли.

Ранее у берегов Швеции задержали судно, следовавшее в Санкт-Петербург.