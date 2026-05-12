Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Кремле прокомментировали появление корабля в территориальных водах Германии

Песков заявил, что не располагает информацией о передвижении кораблей ВМФ РФ
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что не располагает данными о географии передвижения российских военных кораблей.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что в территориальных водах Германии появился военный корабль. Песков подчеркнул, что такая информация находится в ведении Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

«Наш военный флот выполняет свои функции в мировом океане в строгом соответствии с международным правом и международным морским правом. В том числе [ВМФ РФ] выполняет задачи по обеспечению безопасности от проявлений международного пиратства, иногда даже на государственном уровне», — пояснил Песков.

Он добавил, что в Балтийском море нагнетание напряженности в большей степени связано с военным флотом НАТО, а не Российской Федерации.

1 мая посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что страны Европейского союза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства, направленные против «неугодных» стран.

По его словам, западные государства ведут кампанию в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество за счет откровенного разбоя на Балтике, но и лишить РФ доходов от торговли.

Ранее у берегов Швеции задержали судно, следовавшее в Санкт-Петербург.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!