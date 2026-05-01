В МИД РФ заявили о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

Страны Европейского союза и НАТО намерены обкатать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства, направленные против «неугодных» стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По его словам, западные государства ведут кампанию в отношении судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество за счет откровенного разбоя на Балтике, но и лишить РФ доходов от торговли.

«Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным «неугодным» странам», — сказал дипломат.

Он отметил, что подобные действия Запада являются сигналом для государств мирового большинства. Вместе с тем он обратил внимание, что Российская Федерация уже работает с зарубежными партнерами над противодействию таким пагубным тенденциям.

16 марта глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ.

Ранее у берегов Швеции задержали судно, следовавшее в Санкт-Петербург.