«Потянуть время»: в Совфеде назвали игрой попытки Украины возобновить переговоры

Сенатор Джабаров: Киев говорит о переговорах с РФ, но на самом деле тянет время
Александр Кряжев/РИА Новости

Призыв Киева к Европе помочь Украине наладить диалог с Россией является политической игрой, направленной на затягивание переговорного процесса. Украина надеется на смену политического курса США после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
 
«Это игра. Фактор положительный, но это реальная игра. Мы понимаем, что вариантов возобновления переговоров с нашей стороной у Киева было предостаточно. Сколько было вариантов: и на Ближнем Востоке встречались, и в Турции встречались, и в Швейцарии встречались. Они отказываются от всего. Они либо ставят такие условия, которые заранее неприемлемы, либо выслушивают нашу позицию и разворачиваются, уходят без ответа... Я подозреваю, что Украина решила потянуть время, затягивая переговоры, в ожидании смены политического курса Америки, смены состава Конгресса, Палаты представителей после промежуточных ноябрьских выборов», — отметил он.
 
По словам Джабарова, демократы в США могут «обезоружить» президента Дональда Трампа, в Конгресс «будет блокировать все подряд» в рамках политики по главы государства по Украине и отношениям с Россией.
 
До этого министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией.
 

 

 

