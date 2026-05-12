В России обвинили Запад в стремлении превратить еще один регион в арену для угроз

Галузин: Запад хочет превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз против РФ

Запад не оставляет попыток переделать Центральную Азию под себя, превратить страны региона в арену для создания угроз безопасности Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на VI Центральноазиатской конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, западные страны хотят обеспечить доступ к природным ресурсам региона, поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры.

В октябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается оторвать страны Закавказья и Центральной Азии от Москвы через выстраивание собственных структур взаимодействия, но РФ будет пресекать такие попытки всеми имеющимися возможностями.

Министр заверил, что Россия не согласится с тем, чтобы доброй волей ее союзников и единомышленников злоупотребляли и использовали для противодействия Москве.

Ранее Лавров предупредил Запад о жестком ответе в случае попыток противостоять интересам России.