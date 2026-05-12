Премьер Пакистана посетит Россию

Посол Тирмизи: премьер Пакистана Шариф может посетить Россию в июне
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ближайшее время прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

По его словам, работа над этим продвигается. Предварительно, дата будет назначена на июнь или июль.

Тирмизи отметил, что Шариф очень ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, «к которому он относится с глубочайшим уважением».

Как только даты визита премьера Пакистана в Россию будут согласованы, о них будет объявлено, добавил посол.

В апреле министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Сергеем Лавровым. Стороны обсудили даты визита Шарифа в Россию и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Лавров высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии диалогу между Ираном и США (Пакистан выступил посредником между Ираном и США в вопросе урегулирования конфликта — прим. ред.).

