Посол рассказал о ходе переговоров между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном не зашли в тупик. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.

«Тупик наступает тогда, когда вы полностью прекращаете разговаривать друг с другом. Слава богу, они по-прежнему разговаривают через Пакистан, и переговоры продолжаются. Именно это дает мне большую надежду», — сказал дипломат.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая. До этого портал Axios писал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Швейцарии.

На этой неделе США решили приостановить операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

Ранее госсекретарь США высказался об иранской программе обогащения урана.

 
