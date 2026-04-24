Война США и Израиля против Ирана
Глава МИД Пакистана провел телефонный разговор с Лавровым

МИД Пакистана: Лавров высоко оценил роль Пакистана в диалоге Ирана и США
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел РФ (МИД РФ) Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Там отметили, что стороны обсудили даты визита премьер-министра Шехбаза Шарифа в Россию и ситуацию на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств также поговорили о двусторонних отношениях и сотрудничестве на многосторонних площадках в интересах международной безопасности.

«Лавров высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии диалогу между Ираном и Соединенными Штатами», — сказали в МИД Пакистана.

Исхак Дар, в свою очередь, подтвердил готовность Исламабада и дальше помогать продвижению диалога и дипломатии для урегулирования всех вопросов. Он подчеркнул важность регулярных встреч на высшем уровне. Министры также обсудили возможность перенести визит пакистанского премьера в Россию на более раннюю взаимно удобную дату. Подробности о сроках визита не раскрываются. Кроме того, глава МИД Пакистана пригласил Лаврова посетить страну.

До этого сообщалось, что премьер-министр Пакистана планирует посетить Россию в начале марта.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана прибудет 24 апреля в Пакистан для переговоров с США.

 
