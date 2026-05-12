Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его обещании Путину о НАТО

Юлия Мендель: Зеленский в 2019 году обещал Путину, что Украина не вступит в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский во время частного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Украина не войдет в НАТО. Об этом бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Она пояснила, что присутствовала на встрече Зеленского с Путиным в декабре 2019 года в Париже. В ходе ее украинский президент пообещал своему российскому коллеге, что Украина никогда не вступит в ряды Североатлантического альянса. По словам Зеленского, Украина никогда не была близка к НАТО.

20 апреля министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО, однако консенсуса по поводу принятия страны в альянс между его членами пока нет.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня. Он отметил, что путь Украины в НАТО «существует», но он займет время, так как не все союзники пока поддерживают такой шаг.

