Россия с 2023 года организовала с Украиной канал по воссоединению семей

С 2023 года Россия выстроила канал прямого взаимодействия с украинской стороной, который направлен на воссоединение детей с их семьями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Постоянное представительство России при ЕС.

В ведомстве отметили, что, несмотря на распространяемую европейской стороной информацию о якобы «препятствиях» со стороны России и отсутствии готовности к сотрудничеству, сам процесс объединения семей развивается. По данным постпредства, с 2023 года для оперативного решения вопросов в интересах детей работает прямой механизм контакта с украинской стороной.

Также подчеркивается, что у каждого несовершеннолетнего есть возможность воссоединиться с родственниками — независимо от того, где он находится и в каком статусе. Такая возможность, как указали в комментарии, реализуется при условии, что родственники заявляют о себе и обладают необходимыми юридическими правами.

11 мая ЕС ввел санкции против 16 физических лиц и 7 организаций. Их меры, согласно сообщению, связаны с обвинениями в «депортации» украинских детей. В основном под ограничения попали педагоги, а также детские лагеря и центры оздоровления.

Ранее ЕС призвали перестать распространять фейки о «депортации» детей.

 
