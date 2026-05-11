Постпредство РФ призвало ЕС перестать распространять фейки о депортации детей
Евросоюзу следует прекратить распространять фейки о якобы «депортации» Россией украинских детей. Об этом сообщили в постпредстве России при ЕС, передает ТАСС.

«В действительности никаких «принудительных перемещений и депортаций» украинских детей не было и нет. С первых дней СВО усилия нашей страны были направлены на эвакуацию несовершеннолетних из зоны боевых действий для спасения их жизни и здоровья, а также на воссоединение семей, разлученных в ходе украинского конфликта», — подчеркнули в дипмиссии.

При этом дипломаты призвали Брюссель обратить внимание «на собственные системные проблемы». Так, в странах ЕС зафиксированы случаи неправомерного изъятия соцслужбами украинских детей у родителей. Также озабоченность вызывает судьба несовершеннолетних, въехавших в государства объединения с Украины без сопровождения.

ЕС пытается политизировать тему эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий, добавили в постпредстве.

Великобритания и Евросоюз приняли новые санкции против России за эвакуацию детей из зоны СВО на Украине. Под рестрикции попали не только глава Росмолодежи Григорий Гуров и начальник Юнармии Владислав Головин, но и детские оздоровительные учреждения, где дети якобы получают «идеологическую обработку и милитаризованное образование». Внезапно в списке оказалась крымская психиатрическая больница. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский разрешил эвакуировать детей без согласия родителей.

 
