Путин спросил туриста о погоде в Сочи

Путин поговорил с жителем Сочи и спросил его о погоде

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщался с жителем Сочи, который вместе с семьей приехал в Москву. Беседа состоялась на выходе из гостиницы на Арбате, где остановилась Вера Дмитриевна Гуревич — первая учительница президента, пишет РИА Новости.

Гуревич, приглашенная Путиным, приехала в Москву, чтобы посетить парад 9 мая, после чего задержалась в столице на несколько дней. Во время визита президент пригласил ее на ужин в своей резиденции и сам заехал за ней в отель.

Когда они выходили из гостиницы, президент встретил одного из постояльцев с родными. Путин поздоровался и спросил, откуда семья приехала. Выяснилось, что они добирались из Сочи на автомобиле.

«Тепло?» — поинтересовался глава государства.

«Там уезжали - холодно. Сюда приехали - опять холодно. Сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов», — сказал мужчина.

Вера Гуревич при этом отметила, что «нигде не должно быть холодно» и людям везде должно быть комфортно.

Затем Путин спросил у туристов, успели ли они посмотреть Москву. Глава семьи рассказал, что они приезжают в столицу уже третий год и каждый раз остаются довольны городом. На прощание президент пожелал им всего доброго и снова пожал руку мужчине.

