Иран ответил на предложение США и установил срок разморозки своих активов

Tasnim: Иран в ответ на предложение США установил срок разморозки своих активов

Иран в своем ответе на американское мирное предложение установил конкретный срок разморозки заблокированных США иранских активов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Иран в своем плане-предложении установил конкретный срок разморозки заблокированных денег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США в своем плане написали, что разморозят заблокированные деньги Ирана. Вместе с тем в Тегеране настояли на разморозке активов в установленный срок.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая.

10 мая посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи отметил, что в скором времени в переговорах между США и Ираном может произойти прорыв. Как сказал дипломат, текущий процесс вселяет надежду, что результатов удастся добиться до запланированного на середину мая визита американского лидера в Китай.

Ранее в Иране допустили обсуждение ядерного вопроса с США, но с оговоркой.