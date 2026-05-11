В Иране допустили обсуждение ядерного вопроса с США, но с оговоркой

Иран в рамках текущего обмена сообщениями с США по урегулированию конфликта не затрагивают вопросы, касающиеся ядерной программы Исламской Республики. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел страны Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас Тегеран сосредоточен на завершении войны с Вашингтоном.

«Какие решения будут приняты позже по ядерному вопросу, иранским ядерным материалам и вопросам, связанным с обогащением урана, и какие варианты мы будем рассматривать — это все вопросы, которые мы обязательно обсудим, когда придет время», — добавил дипломат.

6 мая американский лидер сообщил, что одним из условий будущего соглашения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке является передача Соединенным Штатам имеющегося у Ирана обогащенного урана.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что Исламской Республике не нужна программа обогащения урана, даже если страна хочет иметь гражданскую ядерную энергетику. Как он сказал, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы и при этом не обогащают уран сами, а импортируют его.

Ранее посол рассказал о ходе переговоров между США и Ираном.

 
