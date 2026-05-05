Макрон сравнил США со «слоном в комнате» и призвал отказаться от «ядерного зонтика»

Европейские страны слишком зависят от «ядерного зонтика» Соединенных Штатов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает телеканал BFM.

Французский лидер, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, отметил, что Европа, когда речь идет об американском «ядерном зонтике», ощущает цену излишней зависимости от Вашингтона. На самом же деле, подчеркнул Макрон, «ядерный зонтик» США для европейских государств явлется лишь «слоном в комнате».

Президент Франции отметил, что за последние несколько лет европейцы решили не зависеть ни от одной крупной державы.

До этого Макрон призвал ряд стран объединиться, чтобы противостоять непредсказуемости Соединенных Штатов и доминированию Китая. В коалицию, по его словам, могли бы войти европейские государства, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия, так как у них есть общие интересы.

Ранее племянник Макрона сделал неожиданное заявление о президенте Франции.