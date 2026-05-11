Зеленский рассказал о беседе с президентом ОАЭ

Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о встрече с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам украинского лидера, в беседе с президентом ОАЭ он осудил недавние удары по стране со стороны Ирана.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы реально защитить жизни в регионе Персидского залива, который имеет глобальное значение. Важно, что на фоне этого наши команды продолжают тесно сотрудничать в сфере безопасности. Я был рад услышать, что украинская экспертиза действительно помогает обеспечить надежную защиту жизни. Мы обсудили продолжение этой работы», — сказано в посте Зеленского.

По словам президента Украины, он также выразил благодарность главе ОАЭ за содействие в возвращении украинских граждан из российского плена и выразил надежду на продолжение этой работы. Кроме того, были затронуты совместные энергетические проекты.

11 мая газета New York Times (NYT) писала, что Украина и ее президент постепенно отдаляются от США. В материале издания отмечалось, что Украина, похоже, идет к «более длительному» конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Аналитики отмечают, что сложнее всего Киеву будет заменить американские разведданные, и на смену им могут прийти европейские альтернативы.

Ранее на Украине допустили влияние Трампа на решение Зеленского по Донбассу.

 
