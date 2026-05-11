Премьер Венгрии выразил готовность к сотрудничеству с Казахстаном

Премьер Венгрии Мадьяр назвал Казахстан ключевым партнером в Центральной Азии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал Казахстан ключевым партнером его страны в Центральной Азии и выразил готовность к сотрудничеству. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

«Петер Мадьяр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравление в связи с победой партии «Тиса» на выборах. Премьер-министр назвал Казахстан ключевым партнером Венгрии в Центральной Азии и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в различных сферах», — говорится в сообщении.

В апреле президент Казахстана поздравил Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах в Венгрии, отметив, что итоги голосования свидетельствуют о высоком доверии венгров к курсу и программе «Тисы», а также выразив уверенность в дальнейшем стабильном развитии страны. Токаев подчеркнул, что Астана придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Будапештом, и подтвердил готовность расширять двустороннее сотрудничество на благо народов обоих государств.

9 мая Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало Мадьяра главой правительства республики.

До этого Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Лидер «Тисы» заявил, что партия возобновит работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

Ранее в Венгрии выступили против антироссийских санкций.

 
